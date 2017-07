Auto op de kop in sloot na ongeluk A28

Eén van de auto's belandde op zijn kop in de sloot (foto: Persbureau Meter) File op de A28 bij afslag Zuidwolde (foto: RTV Drenthe / Pia Dijkstra)

ZUIDWOLDE - Op de A28 bij Zuidwolde zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gereden. Hierdoor stond het verkeer op de snelweg enige tijd vast tussen Hoogeveen en Zuidwolde.

De ene auto kwam in de vangrail terecht en de ander op de kop in de sloot. Twee inzittenden raakten hierbij lichtgewond en werden behandeld in de ambulance.



Door het ongeval werd de A28 ter hoogte van Zuidwolde afgesloten. Er ontstond een file van meer dan drie kilometer.