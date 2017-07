Speeddates voor borstvoeding in ziekenhuis Assen

Borstvoeding is een belangrijke peiler voor het WZA (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Aanstaande en kersverse ouders kunnen woensdag in het Wilhelminaziekenhuis in Assen speeddaten. In het kader van de Wereld Borstvoeding week zullen verschillende borstvoedingsdeskundigen beschikbaar zijn voor vragen en tips.

In het ziekenhuisrestaurant is dan een zogenoemd borstvoedingscafé, waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Tijdens de speeddates heeft elke lactatiekundige heeft zijn of haar eigen tafel.



Wereld Borstvoeding week

De kinderafdeling en de kraamafdeling van het WZA geven van 1 tot 8 augustus extra aandacht aan borstvoeding, vanwege de Wereld Borstvoeding week. Tijdens Wereld Borstvoeding week zijn deze afdelingen versierd, is er elke dag iets lekkers bij de koffie en krijgen alle moeders een tas mee met kleine cadeautjes die iets te maken hebben met borstvoeding of baby’s.



Tijdens het borstvoedingscafé is ook een fotograaf aanwezig die foto's maakt van het borstvoeden. Ouders krijgen de foto mee als cadeautje van het ziekenhuis. Aanmelden voor het borstvoedingscafé is niet nodig.