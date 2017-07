Boete voor aanrijden 16-jarige Lonneke Mulderij, ouders teleurgesteld

ASSEN – Een boete van 500 euro en drie maanden rijontzegging; die straf legde de rechtbank in Assen vandaag op aan een 20-jarige man uit Assen. Op 18 december 2015 reed de man de 16-jarige Lonneke Mulderij aan op een fietsers oversteekplaats op de Groningerstraat in Assen. Zij overleed in het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie vond dat de man zeer onvoorzichtig had gereden. Op camerabeelden van bijna honderd meter voor de plek van de aanrijding, reed de man 85 kilometer per uur, in plaats van de toegestane maximumsnelheid van 50. Het OM eiste twee jaar rijontzegging en 240 uur werkstraf.De rechtbank vindt niet te bewijzen dat de Assenaar zeer onvoorzichtig reed, omdat onduidelijk is hoe hard hij nog reed toen hij bij de oversteekplaats was. De Assenaar verklaarde dat hij het gas heeft losgelaten en ook heeft geremd voor de oversteek.Volgens de rechtbank is wel bewijsbaar dat hij gevaar op de weg heeft veroorzaakt. Hij zag Lonneke niet aankomen en reed hoe dan ook te hard op de Groningerstraat. Omdat gevaar op de weg veroorzaken een minder ernstig feit is, pakt de straf flink lager uit.Dat laatste maakte veel emoties los bij de ouders van Lonneke, die bij de uitspraak waren. “Wij hebben levenslang en hij krijgt drie maanden”, zei de vader van het meisje vol onbegrip tegen de rechter die het vonnis voorlas.De rechter legde uit dat geen enkele straf hun leed ooit kan verzachten. Ook benadrukte hij dat de 20-jarige man nooit de bedoeling heeft gehad het meisje, dat hem voorrang had moeten verlenen, te scheppen. De rechtbank houdt er in de straf rekening mee dat hij het er ook zwaar mee heeft.Volgens de ouders moet de Assenaar een verplichte rijcursus bij het CBR krijgen en een veel langer rijverbod, omdat hij al eerder is veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeluk. Zij verlieten huilend de rechtszaal.