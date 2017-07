Oud-directeur Landgoed Mensinge naar Gronings theater Kielzog

RODEN - Ids Dijkstra is benoemd tot de nieuwe directeur van Kielzog Theater en Kunstencentrum in Hoogezand.

Dijkstra was directeur van Landgoed Mensinge in Roden, maar stapte eind mei op. Het stichtingsbestuur en de directie wilden verder professionaliseren en konden daarmee niet aan de wens van de gemeente Noordenveld voldoen, om met minder subsidie dezelfde activiteiten uit te voeren.Dijkstra gaat nu aan de slag in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen. Het is aan hem om het zojuist verzelfstandigde theater en kunstencentrum uit te bouwen tot een begrip.Kielzog moet toegankelijker worden voor brede bevolkingsgroepen. Ook wordt verwacht dat het kunstencentrum meer gaat doen aan onderwijs en educatie.Op Landgoed Mensinge werd op 14 juni een nieuwe interim-directeur aangesteld. Nina Hiddema volgt Ids Dijkstra op. Hiddema was de directeur van theater Geert Teis in Stadskanaal en zorgt er nu voor dat de al geplande activiteiten van Landgoed Mensinge doorgaan. Samen met het nieuwe bestuur moet Hiddema daarnaast bezuinigingen doorvoeren op het Landgoed.Ids Dijkstra begint op 1 september in Hoogezand.