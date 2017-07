Ongeluk op A28 tussen twee vrachtwagens

Ongeluk tussen twee vrachtwagens op de A28 (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de A28 bij Hoogeveen is een vrachtwagen op zijn voorganger, ook een vrachtwagen, geknald. Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

De rijbaan is afgesloten, er staat ongeveer twee kilometer file. De brandweer en ambulance zijn ter plaatse.