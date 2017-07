Preventieve controle op kermis Emmen na dodelijk kermisongeluk VS

EMMEN - "De schrik zit er goed in bij kermisexploitanten in Emmen, na het afschuwelijke ongeluk op een kermis in Amerika", dat zegt centrummanager in Emmen Laurens Meijer.

Op dit moment staat er een kermis aan de Vreding in Emmen. Meijer heeft vandaag de kermis bezocht en sprak daar met de exploitanten over het ongeluk met een attractie in de staat Ohio waarbij een man om het leven kwam en zeven gewonden vielen. Een deel van de attractie brak af."Voor de kermisexploitanten kwam dit hard aan, het is toch een soort grote familie, ze zijn behoorlijk geschrokken", zegt de centrummanager. De Nederlandse producent van de kermisattractie waarmee het ongeluk gebeurde, heeft exploitanten opgeroepen om soortgelijke attracties voorlopig gesloten te houden. Volgens de centrummanager is dit voor Emmen niet van toepassing."Een dergelijke grote attractie hebben we nu niet in Emmen, ook staan er geen attracties van de betrokken producent KMG. Wel hebben de exploitanten vanochtend een extra controle gehouden bij verschillende onderdelen van attracties, maar dat is puur preventief", zegt Laurens Meijer. "Maar de attracties op de kermis in Emmen voldoen sowieso aan de eisen, anders stonden ze hier niet", aldus de centrummanager in Emmen.