'Pluk rustig een handjevol vruchten in het bos'

Bramen (foto: Pixabay.com)

EXLOO - Mag je nou wel of geen fruit, kruiden, paddenstoelen en plantjes plukken in het bos? Gisteren laaide de discussie op over wat je wel en niet mag meenemen uit de natuur. Volgens de boswachter is het antwoord makkelijk.

Geschreven door Ineke Kemper

"Als je over de paden wandelt, mag je prima wat plukken wat naast de paden groeit", zegt boswachter Martijn Harms. "Als je ongeveer zo'n blauw champignonbakje vol meeneemt is het geen probleem, maar het is niet de bedoeling dat mensen met emmers vol bramen en frambozen naar huis gaan."



Rust in het bos

De vruchten zijn het voedsel van de dieren. Daarnaast willen de boswachters rust in het bos voor de dieren en dan helpt het niet als mensen dwars door het bos struinen en met emmers vol fruit weer naar huis gaan.



Boswachters kunnen daarvoor boetes uitdelen, maar Harms is nog niet tegengekomen dat mensen met volle emmers naar huis gaan.



Tip van de boswachter

Wie fruit gaat plukken in het bos, moet trouwens wel uitkijken. "Vooral bij bramen. Daar kunnen vossenlintwormen in zitten en die zijn gevaarlijk. Pluk hoger dan kniehoogte en dan is er niet zo veel aan de hand", stelt Harms.



En om zeker te weten of de geplukte bramen en frambozen schoon zijn, kun je ze thuis altijd even afspoelen onder de kraan.



[article124306:Stelling: Ik blijf gewoon bramen plukken in de natuur]: