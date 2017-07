Dronken automobilist slingert over A28

Politie betrapt dronken automobilist (foto: ANP/ Lex van Lieshout)

BEILEN - De politie heeft gisteravond bij Beilen een dronken automobilist van de A28 gehaald.

De 50-jarige man uit Glimmen reed met een snelheid 80 kilometer per uur slingerend over de snelweg. Hij had beide rijstroken en de vluchtstrook nodig.



De man negeerde een eerste stopteken, maar volgde bij een tweede keer de politie naar een parkeerplaats. Een blaastest wees uit dat de man 1,94 promille alcohol in zijn bloed had.



Het rijbewijs van de man is ingenomen.