Lichaam gevonden in Hoogeveense Vaart

De politie aan het dreggen (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - In de Hoogeveense Vaart tussen Meppel en Staphorst is een lichaam gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het om de vermiste Bert van der Hoek (69) uit Staphorst gaat.





Gisteravond werd de fiets van Bert van der Hoek gevonden in de Hoogveense Vaart. De politie is vandaag met een boot aan het dreggen geweest. Aan het begin van de avond is het lichaam gevonden.



Bert van der Hoek wordt sinds vrijdag vermist. Hij verdween nadat er bij hem thuis spanningen waren geweest.



