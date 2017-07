Transportbedrijven in Drenthe vinden moeilijk chauffeurs

Tekort aan chauffeurs (foto: pixabay.com)

EMMEN - Transportbedrijven in Drenthe hebben grote moeite om aan chauffeurs te komen. Traditioneel is de zomertijd een drukke tijd in de transportsector, maar dit jaar is het volgens transporteurs wel extreem moeilijk om aan mensen te komen.

Hilliene Woelders van logistiek uitzendbureau Flex-in in Emmen heeft dagelijks honderd chauffeurs in de planning. Zij merkt het ook, het hele seizoen al. "Het heeft te maken met de aantrekkende economie, waardoor het aantal transportbewegingen fors is gestegen."



"Het is lastig om goede flexibele chauffeurs te vinden", zegt Woelders. "Bovendien willen veel chauffeurs niet meer een week lang van huis zijn, het verschil in loon tussen een internationaal chauffeur en een chauffeur die alleen maar dagritten rijdt is niet zo groot. Dus de motivatie wordt steeds kleiner."



Daar komt bij dat er niet veel aanwas van jonge chauffeurs is. "De laatste jaren was de economie slecht en was er niet veel aanbod van werk. De investering voor een nieuwe chauffeur om een rijbewijs en een chauffeursdiploma te halen is vrij groot en veel jongeren wilden geen 7000 euro investeren", aldus Woelders.



Een oplossing zou volgens Woelders kunnen zijn dat transportbedrijven werkleerbedrijven worden en zelf chauffeurs gaan opleiden. "Dan zien ze wat er op het bedrijf rondloopt en wat voor vlees ze in de kuip hebben."