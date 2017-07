Ook in hoger beroep cel voor overval antiekhandelaar Nieuw-Buinen

LEEUWARDEN - Een 20-jarige man uit Delfzijl is in hoger beroep voor een woningoverval in Nieuw-Buinen veroordeeld tot vier jaar cel. Hiervan is anderhalf jaar voorwaardelijk.

De man kreeg in oktober in Groningen een celstraf van vier jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk.De man overviel in december 2015 een 78-jarige antiekhandelaar in zijn woning in Nieuw-Buinen. Dit deed de 20-jarige samen met een vier jaar oudere plaatsgenoot. Die kreeg destijds in Groningen dezelfde straf opgelegd. De jongste overvaller ging tegen de straf in hoger beroep.Het Hof vindt dat de 20-jarige niet de initiatiefnemer was. Bovendien werkte hij volledig mee tijdens het onderzoek. Daarom vinden de hogere rechters dat het voorwaardelijke deel van de straf langer mag duren. Met als voorwaarde dat de man zich laat behandelen.Beiden hadden een tip gekregen van een 37-jarige Veendammer. Die was niet bij de woningoverval aanwezig, maar wees de woning aan. Ook voorzag hij de Delfzijlsters van gereedschap. De Veendammer kreeg in Groningen een celstraf van een jaar opgelegd. Ook hij ging in hoger beroep. Het Hof verlaagde de straf naar zes maanden cel. Het Hof vindt het aanwijzen van de woning laakbaar, maar houdt er rekening mee dat de man zelf geen fysiek geweld heeft gebruikt. Bovendien had hij nog geen strafblad.In de woning werd veel geld verwacht. Er zou niemand thuis zijn, had de Veendammer gezegd. De Delfzijlsters werden echter door de bewoner overlopen. De antiekhandelaar in de Rozenlaan werd zwaar mishandeld. Hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar. De overvallers gingen met een gering geldbedrag en een horloge vandoor.