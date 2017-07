​OM eist vierde veelplegerstraf tegen Beilenaar

De eis komt neer op twee jaar cel met behandeling voor veelplegers (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Het Openbaar Ministerie eiste donderdag twee jaar cel met behandeling voor veelplegers (ISD) tegen een 43-jarige verslaafde Beilenaar voor diefstal met geweld. Als de rechtbank dat oplegt wordt het de vierde keer dat de man die straf krijgt.

De man stal in april dit jaar een pakje shag bij de Aldi in zijn woonplaats. Toen hij de winkel wilde uitlopen, hield een medewerker hem tegen. Na een worsteling hielden twee medewerkers hem aan. In afwachting van de politie dreigde de man een mes te trekken.



Hij ontkende in de rechtszaal dat hij iets had gestolen. “En ISD werkt niet bij mij”, aldus de Beilenaar.



Als hij niet wil meewerken aan behandeling krijgt hij volgens de officier van justitie alleen twee jaar cel. Dat is volgens de aanklaagster niet erg. Ze noemde de man, die een enorm strafblad heeft, een ware plaag voor de samenleving.



De uitspraak is op 10 augustus.