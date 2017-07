Nieuwe directeur De Tamboer zoekt 'verbindingen en samenwerkingen'

HOOGEVEEN - "Ik zie wel dat De Tamboer een plek is waar enigszins de glans van weg is, maar die wel weer goed opgepoetst kan worden." Dat zegt Pieter-Bas Rebers, de nieuwe directeur van theater De Tamboer in Hoogeveen.

Hij volgt vanaf 1 oktober Jan Werkhoven op, die met pensioen gaat. "De Tamboer is wel een begrip als het gaat om theater. Ik vind het een prachtig middelgroot theater. Een mooi ontworpen gebouw uit de jaren zestig, zeventig. Ik vind dat het gebouw van buiten wel wat gesloten oogt."De 43-jarige Rebers wil de aantrekkelijkheid van het theater vergroten door onder meer samen te werken met organisaties. "Ik zou De Tamboer letterlijk en figuurlijk wel wat verder open willen gooien. Dus meer met het gezicht naar de stad en naar de kernen in de regio. De stadstheaterfunctie die het heeft wat verder verbreden en kijken welke samenwerkingen nog meer mogelijk zijn.""Dan kun je bijvoorbeeld denken aan welzijnsorganisaties", zegt Rebers. "We hebben de opdracht om te fuseren met het poppodium, dus dan is jongerenwerk ook iets waar je een mooie combinatie mee zou kunnen maken. Of ouderenzorg, minderheden die in de gemeente wonen. Er is een filmhuis, dus wellicht zijn daar verbindingen mee te maken. Kortom: ik zoek verbindingen en ik zoek samenwerkingen."De gemeente besloot in juni extra subsidie te geven om De Tamboer weer financieel gezond te maken. "Wij zijn erg blij met de financiële steun en het vertrouwen van het college en de gemeenteraad. Dat is wel erg belangrijk in deze tijd, want het is alle zeilen bijzetten. Je ziet dat de vrijetijdsindustrie steeds breder wordt. Men heeft steeds meer te kiezen en men kiest ook steeds meer op het laatste moment. Je moet een aantrekkelijk aanbod hebben, maar je moet ook in de picture blijven. Mensen moeten De Tamboer interessant vinden en zich afvragen wat er wellicht vanavond te doen is", vindt Rebers.Rebers komt uit Raalte en werkte de afgelopen tien jaar bij Museum De Fundatie in Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino. De laatste jaren was hij daar plaatsvervangend directeur. "Ik ben ruim tien jaar geleden vertrokken uit de theaterwereld. Ik was werkzaam in Leeuwarden, bij De Harmonie. Ik wilde wel weer terug de theaterwereld in. De affiniteit met het theater is er nog steeds. En ik kan met een gerust hart weg bij De Fundatie", besluit Rebers.