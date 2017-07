'Je kunt uren ronddwalen op het Truckstar Festival en genieten van de gepoetste vrachtwagens'

ASSEN - Het grootste transportevenement van Europa begint morgen in Assen. Meer dan tweeduizend trucks zijn te bekijken op het TT Circuit tijdens de 37e editie van het Truckstar Festival.

"Alles wat je kunt verzinnen op het gebied van transporterend Nederland en Europa komt naar Assen", zegt Bert Mateboer van het Truckstar Festival."Er komen 2.200 vrachtwagens en meer kunnen er ook niet op het circuit in Assen. Er zijn altijd meer aanmeldingen, dus we moeten honderden mensen teleurstellen. Als ze een keer zijn afgewezen, kunnen ze het jaar erna wel komen. Dat proberen we wel zo te regelen", zegt Mateboer.Mateboer is niet bang voor files in de richting van het circuit. "Iedere chauffeur die zich aanmeldt, krijgt een tijd door dat-ie op het circuit kan komen. De chauffeurs moeten van tevoren kaarten halen in Zwolle of in Assen-Noord. We controleren dus van tevoren. Vanmiddag vanaf een uur of vier begint het spektakel. En tot een uur of tien gaat de stoet van vrachtwagens door."Vorig jaar kwamen ruim 50.000 mensen naar het festival. "Dat zullen er dit jaar misschien wel iets meer zijn. De weersverwachtingen zijn redelijk goed en de economie trekt wat aan, dus ik denk dat er meer belangstelling voor het festival zal zijn. Je kunt er uren ronddwalen en genieten van de gepoetste vrachtwagens. Ik vind het altijd een heel bijzondere belevenis", blikt Mateboer vooruit.