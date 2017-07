Fietsers beginnen aan laatste dag Fiets4Daagse

EMMEN - De laatste dag van de Drentse Fiets4Daagse staat op het programma.

"Er doen hier ongeveer 650 deelnemers mee met de vierdaagse en als het mooi weer is, hebben we veel dagjesmensen", zegt Femke Oostingh van de startplaats in Emmen. "We hebben de afgelopen dagen enkele uitvallers gehad, omdat ze bijvoorbeeld geblesseerd raakten en moe zijn. Maar verder zijn er niet echt veel uitvallers."De echte fanatiekelingen zijn er elke dag weer vroeg bij. "De eerste mensen zijn altijd vroeg en willen ook vroeg vertrekken. We hebben vandaag om half vier ook al de afsluiting. Dan beginnen we met een kunstveiling. Dus de meeste mensen willen ook op tijd weer binnen zijn", zegt Oostingh. Alle kunstwerken waren de afgelopen week te zien in het Hampshire Hotel in Emmen.Oostingh maakt zich nog wel wat zorgen over het weer. "Het ziet er niet zo goed uit. Ik hoop dat de buien langs Emmen trekken." Maar volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga ziet het er vanmiddag aardig goed uit. "Vanmorgen is het nog wisselend bewolkt en vallen buien. Maar vanmiddag wordt het beter. Het wordt zonnig en droog. Maar er staat wel een stevige wind", zegt Havinga.Vanmiddag vanaf 17.00 uur een verslag van de laatste dag van de Fiets4Daagse in Drenthe Nu op TV Drenthe. Gisteren namen we een kijkje bij de ATB-route: