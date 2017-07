Auto van de weg op A28 bij Hoogeveen

De auto boorde zich met de neus in een sloot in de berm (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een automobiliste is vanmorgen van de weg geraakt op de afrit Hoogeveen-Centrum van de A28.

De auto raakte in een scherpe bocht in een slip. De wagen boorde zich met de neus in een sloot in de berm.



De bestuurster is in een ambulance nagekeken. Maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.