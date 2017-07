Wessel Bakker rijdt na tien jaar zijn laatste rondje met de buurtbus

ALTEVEER/KERKENVELD - Veertig jaar lang bracht Buurtbusvereniging Alteveer-Kerkenveld mensen van Drogteropslagen naar Hoogeveen en weer terug.

Maar het aantal passagiers van Lijn 530 daalt steeds verder en daarom rijdt de buurtbus vandaag voor de allerlaatste keer.Wessel Bakker zat tien jaar lang achter het stuur van de buurtbus. "Het is jammer. Je haalt een stuk voorziening weg uit het buitengebied van Hoogeveen en De Wolden. Maar er is geen behoefte aan, de zelfredzaamheid is hier groot. De bussen zijn eigenlijk structureel leeg. En dan vraag je je af waar je het voor doet."Het bestuur van de Buurtbusvereniging nam in overleg met de vrijwillige chauffeurs de beslissing om te stoppen. "Er zijn altijd wel mensen die een keer de bus moeten nemen. Maar als hij zo vaak leeg is, mag je dan een aanslag doen op zoveel vrijwilligers die er hun tijd in steken?"Het antwoord op die vraag luidde 'nee' en dus maakt Bakker vandaag voor de laatste keer zijn rondje in de buurtbus.