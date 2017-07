Boze vrouw vernielt voordeur van ex-vriend in Assen

De vernielde voordeur (foto: Politie Noord-Drenthe/Instagram)

ASSEN - Een vrouw van 38 uit Assen is afgelopen nacht in de cel beland. Ze had de ruit in de voordeur van haar ex-vriend aan de Pelikaanstraat vernield.

Hennep

In dezelfde nacht hield de Asser politie ook een man van 27 uit Assen aan. Hij stond met zijn auto geparkeerd op het Veemarktterrein. Volgens de politie kwam er een sterke hennepgeur uit zijn auto. Toen agenten hem controleerden, bleek hij inderdaad wiet bij zich te hebben. De politie heeft het goedje in beslag genomen.