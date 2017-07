Voetbalvereniging Roden opnieuw slachtoffer van inbrekers

De inbrekers sloopten een stalen deur voor het schuurtje weg (foto: Bert van der Laan)

RODEN - Een flinke domper voor Voetbalvereniging Roden. Afgelopen nacht is ingebroken bij de club aan de Norgerweg.

De dieven namen de zitmaaier van de voetbalvereniging mee, net als een jerrycan met tien liter benzine.



Aanzienlijke schade

Volgens voorzitter Hans de Vries van VV Roden is de schade aanzienlijk. De zitmaaier stond in een schuurtje, dat was afgesloten met een stalen deur. De schuur is helemaal opengebroken. Toen een vrijwilliger van de club vanmorgen aankwam, zag hij de deur wagenwijd openstaan. Van de inbraak zijn geen bewakingsbeelden.



Het is de tweede keer in korte tijd dat de club slachtoffer is van inbrekers. Zes weken geleden namen dieven bladblazers en boormachines mee van de club.



'Geen trend'

Volgens de politie is er op dit moment geen trend van inbraken bij sportclubs. Een woordvoerder meldt niet de indruk te hebben dat er een bende actief is of dat er een verband is met andere inbraken.