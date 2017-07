Toer de Loes met Annabelle Birnie: 'Ik mis de rust en de ruimte'

ASSEN - Met pijn in het hart nam Annabelle Birnie in mei afscheid als directeur van het Drents Museum.

Inkeert ze even terug naar Drenthe om met Loes in de gele kever rond te toeren.Birnie is nu directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en verhuisde daarom naar Amsterdam. Ze mist Drenthe best een beetje. "De rust en de ruimte en dat je je kunt opladen als mens", aldus Birnie."Ik heb 4,5 jaar met ongelooflijk veel plezier in het Drents Museum gewerkt. Dat is dan ook de plek in Drenthe waar mijn hart het meest ligt."Wat zijn de ambities van Birnie en wat was haar hoogtepunt als directeur bij het Drents Museum? Het interview met Birnie is vanaf 17.10 uur te zien op TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald.