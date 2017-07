Bomen moeten wijken voor terugkeer heide in Vijftig Bunder bij Midlaren

De heide keert terug in natuurgebied Vijftig Bunder (foto: Geurt Besselink/Natuurmonumenten)

MIDLAREN - In natuurgebied Vijftig Bunder bij Midlaren wordt de komende maanden zo'n acht hectare bos gekapt. De bomen moet plaats maken voor heidevelden.

Oorspronkelijk was er veel heide in het gebied, maar de laatste jaren is het volgegroeid met bomen. Vooral eiken. "Het open karakter is grotendeels verdwenen en dat is jammer. Vroeger zag je hier grote stukken met heide ’s zomers paars kleuren", vertelt projectleider John Dijkema van Natuurmonumenten.



Fonds

Mensen in de omgeving maakten zich volgens Dijkema sterk voor terugkeer van de heide en zetten een fonds op. Een deel van het herstelproject wordt uit dit fonds betaald. De werkzaamheden beginnen volgende maand.



Archeologische sporen

De kap van de bomen leidt er ook toe dat archeologische sporen straks weer beter te zien zijn. "In het open gebied zijn straks ook de grafheuvels en Middeleeuwse karrensporen weer beter zichtbaar voor het publiek", legt Dijkema uit. "We houden natuurlijk tijdens de werkzaamheden rekening met alle archeologische waarden, zoals de raatakkers en de tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog."