Voormalige School 24 in Nieuw-Buinen wordt zorghuis

Het voormalige schoolgebouw in Nieuw-Buinen (foto: Google Streetview)

NIEUW-BUINEN - School 24 in Nieuw-Buinen is verkocht. Het voormalige schoolgebouw wordt een zorghuis voor acht tot twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Ook komt er een dienstwoning in.

Geschreven door Janet Oortwijn

De gemeente Borger-Odoorn kan niet zeggen wie de school heeft gekocht, maar laat weten dat het om een 'ontwikkelaar' gaat.



Verwaarlozing en vandalisme

De Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen is blij dat de school verkocht is. "Het gebouw stond zo'n zeven tot acht jaar leeg", zegt voorzitter Derk Smit. "Er was sprake van vandalisme en het gebouw is verwaarloosd. Het werd steeds minder."



Blij

Ook andere inwoners van het dorp zijn blij met de verkoop, is te lezen op de Facebookpagina van Dorpsbelangen. "Zijn we eindelijk van die rommel en overlast af", en "Zo krijgt de school toch een goede bestemming. Nu is het een zooitje", luidden enkele reacties uit het dorp.



Huisvesten statushouders

Eerder was het pand in beeld voor de huisvesting van statushouders, maar dit ging niet door. Het oude schoolgebouw kwam onder andere niet door de technische keuring heen. Daarnaast ontbrak het in het dorp aan een andere basisschool en een goede busverbinding.