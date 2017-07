Hennepteler uit Assen krijgt werkstraf en moet winst terugbetalen

Een 36-jarige man is veroordeeld tot 120 uur werkstraf vanwege hennepteelt (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 36-jarige man uit Assen is door de rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor hennepteelt. Een deel van de gemaakte winst, 4.500 euro, moet hij terugbetalen.

De 36-jarige man heeft hennep geteeld tussen maart 2016 en halverwege januari 2017 in zijn woning aan de Mesdagstraat. Hij liep tegen de lamp na een anonieme tip bij de politie. Agenten vonden tijdens een huiszoeking 55 plantjes op de eerste verdieping. De man heeft twee keer eerder geoogst. Volgens een berekening van de politie komt dat neer op een winst van ruim 12.500 euro.



De man zette tijdens de zitting wel vraagtekens bij dat bedrag en meldde dat hij niet meer dan 2.000 euro per keer had opgestreken. Hij vertelde verder dat hij heeft gehandeld uit financiële noodzaak.