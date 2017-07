Oudste grondwet van Drenthe uit 1412 blijkt toch van perkament

ASSEN - Een opmerkelijke ontdekking deze week bij de restauratie van een van de oudste documenten van Drenthe. Het gaat om het landrecht uit 1412 en deze ligt in honderd stukjes uiteen.

Een papierrestaurator is op de klus gezet om het eeuwenoude document weer in elkaar te zetten, maar wat blijkt nu? Het document is niet van papier, maar van perkament. "De verrassing is heel groot. We hadden het niet verwacht. We zijn altijd uitgegaan van papier. Deskundigen hebben er nooit enige twijfel over geuit. Nu blijkt, het stuk is heel nauwkeurig losgemaakt, dat er sporen zijn die er op wijzen dat het toch van perkament is", zegt Redmer Alma van het Drents Archief.Het landrecht, volgens Alma te omschrijven als de oudste grondwet van Drenthe, werd in 1412 opgesteld door de bisschop van Utrecht en was een soort grondwet voor de Drenten. Er staan onder meer afspraken in over strafrecht en de belastingplicht. "Dat maakt het een heel bijzonder stuk om de nodige aandacht aan te schenken."Normaal gesproken zijn dit soort oorkonden altijd op perkament geschreven. "Normaal zou je er niet aan twijfelen, maar als je het landrecht ziet, voelt en ruikt dan is het gewoon papier. Alleen aan de achterkant kon je op sommige plekken zien dat er kleine haarinzetjes zaten. Dat zijn de haren van het dier waarvan het perkament van gemaakt is. Perkament is gemaakt van dierenhuid en heeft een haar- en vleeszijde, de binnen- en buitenkant van het beest. Normaal kun je dat makkelijk zien op perkament, maar hier is het zo vergaan dat er geen verschil tussen binnen- en buitenkant is, zoals papier dus", zegt Alma.De ontdekking heeft geen invloed op het afronden van de restauratie. Dat gaat volgens Alma op dezelfde wijze. "De ontdekking is wel een oplossing voor een mysterie waar we lang mee geworsteld hebben: waarom heeft men zo'n belangrijk stuk op papier gezet? Terwijl in die tijd perkament het gebruikelijke materiaal was. Maar nu blijft nog wel de vraag: waarom is het zo vreemd uiteengevallen in honderden stukjes? Dat is bij perkament een even groot mysterie als bij papier.""Het document is uiteengevallen, waarbij de woorden meestal als geheel bewaard zijn gebleven", vervolgt Alma. "Tot nu toe zijn we er vanuit gegaan dat het verval kwam door het papier in combinatie met het doosje waarin het bewaard gebleven is. Nu moeten we naar een andere verklaring zoeken. Wel is duidelijk hoe perkament vervalt, maar het bijzondere is dat de woordjes losvormen. Dat betekent dus dat de inkt een rol speelt."De inkt is in Amsterdam onderzocht. "De inkt is namelijk het grootste mysterie: die, hebben we ontdekt, is gemaakt van galnoten. En het blijkt dat er ook kraaiheide inzat. Dat blijkt een donkergroene, zwarte kleurstof op te leveren en dat is hier aan de inkt toegevoegd. Dat had men nog nooit gezien, dat het voor inkt gebruikt is. Dat maakt het bijzonder. Wij vinden het natuurlijk heel erg leuk dat een Drents document, geschreven is met heideinkt. Dat willen we graag", lacht Alma.De restauratie wordt de komende maand worden afgerond. "Het is een legpuzzel van duizend stukjes, waar je nog 250 stukjes van over hebt. Zo moet je het zien. Het heeft veel tijd en moeite gekost, maar het is gelukt om de stukjes op hun plek te krijgen. Op 27 september wordt het landrecht in het Drents Museum gepresenteerd", besluit Alma.