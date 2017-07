Ook Arriva denkt na over 'genderneutraal' omroepen in de trein

Arriva overweegt ook om 'genderneutraal' te gaan omroepen in de trein (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Vervoerder Arriva gaat zich beraden op het zogenoemde 'genderneutraal omroepen', nu de NS daarop overstapt.

Ik wil met 'meneer' of 'mevrouw' worden aangesproken