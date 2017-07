Vermilion mag gaswinning Wapse verdrievoudigen

De locatie in Wapse waar Vermilion naar gas boort (foto: archief RTV Drenthe)

WAPSE - Gasproducent Vermilion mag de gaswinning bij Wapse verdrievoudigen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bepaald.

Er kan nog wel bezwaar worden gemaakt, maar de bezwaarprocedure is in de zomervakantie gepland en dat is tegen het zere been van de Drentse PvdA-fractie.



'Zeer slecht signaal'

De bezwaarprocedure eindigt op 1 september. "Wij vinden dat een zeer slecht signaal. Naar de inwoners van Wapse en omgeving, maar ook naar heel Drenthe. Je ontneemt mensen op deze manier bijna de kans hun mening kenbaar te maken", zegt PvdA'er Peter Zwiers.



'Ongelukkige keuze'

Volgens Zwiers is het sowieso een ongelukkige keuze van het ministerie van Economische Zaken om een vergunning te verlenen voor verdrievoudiging van de gaswinning.



"In Drenthe zijn veel zaken rond de mijnbouwschade nog niet goed duidelijk, laat staan goed geregeld. Bijvoorbeeld de afhandeling van de schadegevallen. Direct na de zomer gaat het College van GS daarmee verder, in nauw overleg met Provinciale Staten", aldus Zwiers.



PvdA roept Gedeputeerde Staten op in actie te komen tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken.