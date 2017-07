Speciale brillen voor ouderen in Hoogeveen

Dementerende ouderen in Hoogeveen hebben baat bij virtual realitybrillen. (Foto: pixabay.nl)

HOOGEVEEN - Hippe nieuwe brillen voor bewoners van woonzorgcentrum Bilderdijk in Hoogeveen. De ouderen kunnen namelijk filmpjes bekijken via een virtual realilty bril. Dat is een 3D bril waarmee het net lijkt alsof je op een andere plek bent.

Geschreven door Ineke Kemper

De 81-jarige mevrouw Lochan vindt het een succes. Ze heeft de bril nu een paar keer op gehad en houdt van natuurfilms. "Ja leuk, dan komen er dieren voorbij lopen zoals giraffen en neushoorns. En ik heb ook al dolfijnen zien zwemmen. Heel mooi."



Onderzoek

Ineke Slomp heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar technologie in de zorg. Als onderdeel daarvan heeft ze bij een aantal bewoners van Bilderdijk in Hoogeveen, een locatie van Treant, een VR bril opgezet. Vooral ouderen die beginnend dementerend zijn, hebben baat bij de bril.



"We merken dat ze er rustiger worden. Ze zijn dan niet meer bezig met wat ze bijvoorbeeld vergeten zijn of niet meer weten", vertelt Slomp. Niet alleen dementerenden, maar ook mensen met een lichamelijk aandoening kunnen volgens Slomp veel plezier beleven aan de bril. "Die mensen kunnen niet overal meer zomaar komen, maar op deze manier kunnen ze toch gaan waar ze willen."