Speciale bril tegen onrust bij demente ouderen

Een virtual reality-bril (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - Treant Zorggroep gaat experimenteren met virtual reality-brillen om onrust bij dementerende ouderen tegen te gaan.

Ouderen met dementie zijn soms onrustig, verward en slapen slecht. Deze symptomen zijn vaak de reden dat ouderen niet meer prettig en veilig thuis kunnen wonen. In woonwijkcentrum Bilderdijk in Hoogeveen wordt met virtual reality-brillen gewerkt tegen de ervaren onrust onder demente bewoners



"Het welzijn van ouderen staat bij Treant hoog in het vaandel", vertelt Belinda Kramer, manager Treant Care. "Het lijkt of ouderen met dementie steeds iets zoeken of iets moeten opruimen. Dit uit zich in onrust, veel heen en weer lopen en slaapproblemen." Treant kijkt samen met Ineke Slomp, student Toegepaste Gerontologie aan Windesheim, of hier iets aan te doen is.



Nieuwe omgeving

"We zetten de virtual reality-bril (VR-bril) op bij bewoners om te kijken of zij rustiger worden van een nieuwe omgeving", vertelt Slomp. Bewoners komen zo virtueel op plekken waar ze anders niet zo snel komen, zoals in de lucht, onder water of in een mooie natuurlijke omgeving. "Wanneer ze door de bril kijken, zien ze natuurbeelden met een 360 graden view. Dit betekent dat bewoners overal kunnen kijken, van links naar rechts, van onder naar boven. Als bewoners angstig of duizelig worden, zet ik de bril direct af."



Kramer: "Wanneer uit onderzoek blijkt dat de VR-bril werkt tegen onrust dan schaffen we een aantal brillen aan. Met deze innovatieve toepassing wordt het wellicht in de toekomst mogelijk om ouderen met dementie langer prettig én veilig thuis te laten wonen", aldus Kramer.