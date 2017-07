Familie eist straatverbod voor slachtoffer moordpoging

ASSEN/OOSTERHESSELEN - "Een moeilijke en verdrietige situatie.", dat zei de rechter in Assen vanmiddag tijdens een zaak die een vrouw en haar oudste zoon uit Oosterhesselen aanspanden tegen een tweede zoon. Ze eisen dat de rechter de 30-jarige Hesseler een straatverbod oplegt.

De rechtszaak vloeit voort uit een steekpartij binnen het gezin op 16 mei dit jaar. Daarbij werd de 30-jarige man door een derde, 31-jarige broer, neergestoken. Die laatste zit sindsdien vast op verdenking van poging tot moord De aanleiding voor de steekpartij was volgens de moeder het vervelende gedrag van haar 30-jarige zoon, die haar thuis al tijden bedreigde en intimideerde. Dat was ook de reden voor burgemeester Bouwmeester van Coevorden hem een huisverbod op te leggen, nadat hij was ontslagen uit het ziekenhuis.Ondanks het verbod zocht de man zijn moeder toch weer op was hij opnieuw agressief. Ook viel hij zijn oudste broer en diens gezin bij hun huis lastig en bedreigde hij ze. De man verblijft nu bij het Leger des Heils in Nieuw-Amsterdam. Hij is onder meer verslaafd aan ghb en weigert hulp.Omdat zijn moeder en oudste zoon erg bang zijn dat hij opnieuw naar Oosterhesselen komt, willen ze dat de 30-jarige man niet de kans krijgt weer bij hun huizen te komen. Ze eisen dat hij niet binnen een straal van honderd meter van hun huizen mag komen en dat de rechter bij elke overtreding een dwangsom van 500 euro oplegt.De 30-jarige Hesseler was niet bij de rechtszaak. Over twee weken doet de rechter uitspraak.De 31-jarige broer die hem neerstak, verschijnt op 22 augustus voor de rechtbank tijdens een pro-formazitting. De strafzaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.