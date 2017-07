Tentoonstelling laat geschiedenis van het Oranjekanaal zien: van turf graven tot azc

Samensteller Willem Vugteveen (l.) met Cees Akker van Ellert en Brammert (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Een deel van de expositie laat de ontstaangeschiedenis van het kanaal zien (foto: RTV DrentheJanet Oortwijn) Een van de foto's van de kanaalgravers (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

SCHOONOORD - In het 'armenhoes' op het terrein van openluchtmuseum Ellert en Brammert is sinds kort een tentoonstelling over de geschiedenis van het Oranjekanaal te zien.

Geschreven door Janet Oortwijn

De expositie Het verhaal achter het Oranjekanaal laat de onstaansgeschiedenis van het kanaal zien, dat vanaf 1854 gegraven werd om turf uit Zuidoost-Drenthe te halen.



'Hier staan wel honderd mensen op'

Voor de tentoonstelling hebben samenstellers Willem Vugteveen en Sake Elzinga onder meer een beroep gedaan op het Drents Archief, voor foto's en bewegend beeld.



"We staan hier bij een wand met een aantal oude foto's. Dit is een foto van een aantal kanaalgravers", wijst Vugteveen aan. "Daar staan wel honderd mensen op."



Totstandkoming van het kanaal

De muurfoto's aan de rechterkant van de ruimte laten een chronologisch verhaal zien van de totstandkoming van het Oranjekanaal, met onder meer de toenmalige aardappelmeelfabriek Avebe in Oranje erop.



In het midden van de expositieruimte worden foto's van het huidige beeld tentoongesteld, waar de voormalige aardappelmeelfabriek in Oranje weer op terugkomt. "Dat werd toen speelstad Oranje, waar tot voor kort asielzoekers werden opgevangen."



Hoe het kanaal er nu uit ziet, laten de samenstellers van de tentoonstelling aan de andere kant van de ruimte zien, met hedendaagse foto's van het kanaal.



'Mensen hebben moeten knokken voor hun bestaan'

Op welke manier de kanaalgravers en turfstekers in de 19e eeuw leefden, heeft indruk op Vugteveen gemaakt. "De mensen hebben destijds moeten knokken voor hun bestaan. En met beperkte middelen kinderen moeten opvoeden, eten moeten maken en werken."



Doordat het openluchtmuseum subsidie heeft gekregen, is het mogelijk om jaarlijks een tentoonstelling te laten zien. Over deze tentoonstelling is voorzitter Cees Akker dan ook 'bijzonder tevreden'.



Schoonoord ontstaan door Oranjekanaal

"Het graven van het Oranjekanaal was het ontstaan van Schoonoord", vertelt hij. "De eerste werklui die het kanaal groeven, gingen zich hier vestigen. En dat werd de plaats Schoonoord. Ik hoop dat de mensen die deze expositie bekeken hebben, iets leren over het ontstaan van het kanaal, waarom die is gegraven en over Schoonoord."



Dit seizoen nog te zien

De expositie is in ieder geval dit seizoen nog te zien in het openluchtmuseum Ellert en Brammert. Daarna wordt gekeken of er een nieuwe tentoonstelling komt of dat deze nog even blijft staan.