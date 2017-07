Drentse kippenboerderijen op slot door verboden bestrijdingsmiddel

Ook Drentse pluimveebedrijven gaan op slot vanwege Fipronil (foto: Pixabay.com)

WESTERBORK - Ook in Drenthe gaan pluimveebedrijven op slot vanwege het gebruik van het verboden bestrijdingsmiddel Fipronil. Het zou gaan om zeker drie bedrijven in de omgeving van Westerbork.

In heel Nederland gaan al bijna 200 kippenboerderijen gesloten, omdat er mogelijk Fipronil in de eieren zit. Dit is een bestrijdingsmiddel dat onder meer bloedluis doodt, maar niet gebruikt mag worden bij bedrijven die voedingsmiddelen leveren.



De getroffen kippenboeren hebben eerder dit jaar het bloedluisbestrijdingsbedrijf ChickFriend ingeschakeld. ChickFriend maakte gebruik van het licht-giftige bestrijdingsmiddel zonder dat de kippenboeren dit wisten. Van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) moeten de bedrijven nu voor onbepaalde tijd op slot.



Lange tijd aantoonbaar

Het middel wordt bij de leghennen opgeslagen in het buikvet en dit buikvet wordt gebruikt bij het produceren en leggen van de eieren. Omdat dit een geleidelijk proces is, kan de Fipronil tot lange tijd nadat het bestrijdingsmiddel is gebruikt terug gevonden worden in de eieren.



Als er bij een bedrijf Fipronil in de eieren is gevonden, worden de eieren die al verkocht zijn teruggehaald en vernietigd. Pas als na veelvuldig testen blijkt dat er geen Fipronil meer in de eieren zit, mogen de kippenboerderijen weer gaan produceren voor de verkoop.



Gevaar voor de consument

De NVWA stelt dat het eten van eieren voorlopig gewoon veilig is. De concentraties Fipronil die zijn gevonden in de eieren zijn nog zo laag dat ze geen gevaar vormen voor de gezondheid. in hogere concentraties kan Fipronil schade aan nieren, lever of schildklier veroorzaken.



Morgen zijn er van meer kippenboerderijen testresultaten bekend en zal blijken of er meer Drentse pluimveebedrijven op slot gaan.