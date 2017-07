Wijnboeren in Drenthe niet somber over druivenoogst

Foto: Josien Feitsma Peter Pels in zijn wijngaard

HAVELTE/RUINEN - Het is een slecht wijnjaar voor de Nederlandse wijnboeren. Door vorst in het voorjaar zijn bij boeren 25 tot 30 procent van de wijnstruiken aangetast. Toch lijkt de schade bij Drentse boeren mee te vallen.

Peter Pels van Wijngoed Havelte heeft in het voorjaar veel voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn wijnstruiken tegen de kou te beschermen. "We hebben vuurtonnen in de wijngaard gezet en hebben de hele nacht gestookt om de temperatuur omhoog te krijgen."



Bijna geen schade

Nu het bijna oogsttijd is, kan hij eindelijk zien of zijn plan werkt en hij heeft geluk. "Je hebt altijd wel een beetje schade, maar ik heb bijna niets gevonden. Ik heb maar een paar procent schade en niet 25 tot 30 procent."



Nog geen tien kilometer verderop, in Ruinen, is de wijngaard van Cor en Marjan van Doeveren. Zij hebben wel flinke schade. "De druiven zijn klein en nog helemaal niet rijp. Ze moeten nog groeien en er moet meer vocht in. Ik denk dat we wel een maand achterlopen."



Nog even spannend

De planten hebben zon nodig om te herstellen en genoeg suiker aan te maken. Van Doeveren hoopt daarom op lekker weer. Ook voor Pels is het nog spannend. "Eén flinke bui hagel en je hele oogst is weg."



Mochten de wijnstruiken de inhaalslag niet maken, dan heeft van Doeveren altijd nog een alternatief: "Het is nooit verloren. We kunnen van de gestookte alcohol ook een likeurtje maken."