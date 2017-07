Met twee fjorden en een rijtuig Drenthe door

Het rijtuig met de paarden (foto: Facebook: Met de vier voetters door Nederland)

BARGER-COMPASCUUM - Het is een wat koddig gezicht als ze langsrijden. Het bovenstel van een camper, gemonteerd op het onderstel van een jeep met twee Fjorden ervoor en een Belgisch paar 'op de bok'. Drie maanden lang toeren ze door Nederland.

De Vlaamse Toon Maandonks en Carina Martens zijn al vier weken onderweg en ze zijn op dit moment in Drenthe.



Slapen in Barger-Compascuum

"We zijn nu in Barger-Compascuum en mogen vanavond bij de familie Steenhuis overnachten", zo laat Carina weten. "We komen onderweg zoveel mensen tegen die geïnteresseerd zijn. We mogen steeds hetzelfde verhaal vertellen: wat we aan het doen zijn en wat we meemaken onderweg."



Veel bekijks

De trektocht door België en Nederland is een lang gekoesterde wens van het paar. "Mijn man droomt al vanaf zijn vijfde van zo'n reis. Nu is hij met pensioen gegaan en gaan we door België, Nederland en langs de kust weer terug naar beneden. We trekken ontzettend veel bekijks", zegt Carina Martens.



De Vlamingen merken geen verschillen in Nederlanders per provincie. 'Oh nee, iedereen is zó vriendelijk en zó gastvrij!", lacht Carina Martens, "Alleen de dialecten verstaan is soms een beetje moeilijk. Maar dat zullen de mensen bij ons ook wel hebben", voegt haar man Toon Maandonks toe.



De was doen in Roswinkel

De reis door Drenthe is nog niet ten einde. Morgen doet het stel de omgeving van Roswinkel aan. "Dan staan we op de camping. We zorgen altijd dat we in het weekend op de camping staan, want dan kan mijn vrouw de was doen", zegt Toon Maandonks.