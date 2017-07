Titelstrijd springruiters op zandbodem: 'we zijn er flink op vooruit gegaan'

Het Drents kampioenschap op zand in Exloo. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

PAARDENSPORT - De Drentse zomerkampioenschappen springen en dressuur worden voor het eerst in de geschiedenis op een speciale zandbodem verreden. De titelstrijd is daarvoor verhuisd naar het Hippisch Centrum Exloo.

Geschreven door Steven Stegen

Vandaag waren de eerste parcoursen voor de deelnemers in de hoogste klassen. Door het rijden op een all-weather bodem zijn de omstandigheden veel beter dan toen er op gras werd gereden.



Tien jaar lang was het Drents kampioenschap op een grasbodem in De Wijk. Dat ontaardde vorig jaar in een slagveld in de modder. "We zijn er qua bodem flink op vooruit gegaan", stelt bestuurslid Hans Reuvers van de hippische sportbond KNHS. "Maar het is wel een discussiepunt hoor, dat rijden op zand. Er zijn ook veel mensen die graag aan de traditie van gras vasthouden."



'Extreem luxe'

Titelverdediger Lennard de Boer zegt blij te zijn met de verhuizing van het kampioenschap. "Ze hebben er vorig jaar in De Wijk echt alles aan gedaan om de bodem goed te houden. Het was ook wel te doen. Maar als je dit dan ziet, dan is dat wel extreem luxe."



Lennard de Boer verschafte zich in de openingswedstrijd een goede uitgangspositie om zijn titel in de ZZ-klasse te prolongeren. Hij wist met zijn paard Fyenda als enige deelnemer foutloos te blijven. Marcelle Hokse staat voorlopig tweede en De Boer staat derde met Falanita. Zaterdag valt de beslissing.