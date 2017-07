Kledingbank Drenthe in Hoogeveen sluit deuren

De kledingbank moet het pand in Hoogeveen uit (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het doek valt voor de Kledingbank Drenthe in Hoogeveen. Het pand aan de Carstenstraat is verkocht en de nieuwe eigenaar heeft andere plannen met de locatie.

Per 15 september moet de stichting het pand hebben verlaten. Eigenlijk zou de kledingbank, in verband met de vakantie vanaf 7 augustus gedurende drie weken gesloten zijn. Dat hij ook niet meer open gaat valt voorzitter Arie Burggraaf rauw op het dak: "Het was uiteraard een keer te verwachten dat het pand zou worden verkocht, alleen het komt wel onverwacht."



Burggraaf: "Het bestuur heeft onmiddellijk vergaderd over deze situatie en we gaan met z’n allen druk op zoek naar wat anders. Zowel wij en onze vrijwilligers zijn onthutst en verkeren in grote onzekerheid over de toekomst. We hebben nog geen idee waar we terechtkomen."



De stichting is op zoek naar een nieuwe locatie in de buurt van Hoogeveen.