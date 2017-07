Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Heeft u al plannen voor het weekend? Er zijn genoeg festivals en andere evenementen in Drenthe. Wij hebben een overzicht van enkele uitgaanstips gemaakt.

Lekker de natuur in en tegelijkertijd genieten van kunst en cultuur? Dat kan dit weekend op het Dwingelderveld bij Lheebroek tijdens het Taribush Kuna Festival . Het festival, dat donderdag begon, duurt nog tot en met zondag. Behalve optredens worden allerlei workshops gehouden. Een dagkaart kost 12,50 euro. Kinderen tot 15 jaar hebben gratis toegang.Bij molen De Wachter in Zuidlaren is het zaterdag stoom wat de klok slaat. De machinisten halen letterlijk alles uit de kast om alle werkbare stoommachines vol onder stoom te brengen. Het museum heeft er negen in bezit. Dit spektakel bijwonen kan tussen 10.00 en 16.30 uur.Zaterdagmiddag wordt een excursie gehouden door langs het beekdal van het Deurzerdiep in Nationaal Park Drentsche Aa. Waarom werd de beek in de vijftiger jaren recht gemaakt en is hij in 2015 juist weer opnieuw aangelegd zodat hij weer kronkelt? Daar krijgt u antwoord op tijdens de wandeling die om 14.00 uur bij de Toegangspoort Deurze begint.Op landgoed Mensinge in Roden wordt dit weekend FantasiaFestLeeft gehouden. Fantasievol spektakel, demonstraties en hervonden kunsten. Op dit magische festival kijkt iedereen zijn ogen uit. Beide dagen begint FantasiaFestLeeft om 11.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van het festival Op en rond het TT Circuit in Assen zijn dit weekend 2.200 vrachtwagens uit heel Europa te zien tijdens het Truckstar Festival . Truckstar is verreweg het grootste transportfestival van Europa. Behalve een mooiste-truck-verkiezing en een beurs is er uiteraard plek voor stunts, rook en veel spektakel.Zweeloo staat dit weekend in het teken van paardensport tijdens het Masters Springen . Zaterdag komen de jonge ruiters en amazones in actie tijdens het bixie-spingen vanaf 10.00 uur. 's Avonds wordt het traditionele ruiterbal gehouden in de feesttent. Zondag wordt om 11.00 uur afgetrapt met het Jachtspringen, daarna de Golden Oldies en vanaf 14.00 uur komen de springtoppers uit Noord- en Oost-Nederland in actie.Op het Horecaplein Emmen Centrum wordt zaterdag en zondag het Landenfeest gehouden. Thema dit jaar is Texas. Er is muziek, een rodeostier, line dancers en lekker eten en drinken; alles in de stijl van het thema. Zondagmiddag zijn bovendien de winkels in Emmen geopend vanwege de maandelijks koopzondag.Zondag wordt in Hooghalen een zomermarkt gehouden. Het aanbod varieert van brocante, speelgoed, kleding en sieraden. Bij Bakker Fledderus kunst u terecht voor koffie, ijs of een lunch. De markt begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur.