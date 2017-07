Kruidnootjes knabbelen in de zon? In Havelte zijn ze al te koop

De kruidnoten liggen klaar voor de verkoop (foto: Facebook AH Abe Brouwer Havelte)

HAVELTE - De zomervakantie is amper begonnen, maar in Havelte liggen de pepernoten alweer in de winkel.





De reacties op de Facebookpagina van de supermarkt zijn verdeeld. Waar de één het belachelijk vroeg vindt, reageert de ander positief: "We hebben de laatste zak net leeg. Gelukkig zijn er nu weer nieuwe."



