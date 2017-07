Assen moet miljoen betalen aan Rudolphus Tuinmarkt

ASSEN - De gemeente Assen moet Rudolphus Tuinmarkt, dat al zes jaar met de gemeente overhoop ligt, één miljoen euro betalen. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een voorschot op een schadeclaim.

Het tuincentrum aan de Graswijk in Assen-Zuid is al jaren verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente over bedrijfsverplaatsing. Eigenaar Martinus Rudolphus wil dat de gemeente zijn bedrijf helpt met een verhuizing, omdat het ingesloten raakt door het nieuwe bedrijventerrein bij Assen-Zuid. Hij vreest ook dat de weg waar hij nu aan zit dan verdwijnt.De gemeente zegde een paar jaar geleden toe mee te werken, maar kwam die afspraak niet na. Ze vindt de verplaatsing niet zo hard meer nodig, omdat de ontwikkeling van het industriegebied op een laag pitje is gezet. De familie Rudolphus wil nog steeds verhuizen.De afgelopen jaren dienden meerdere rechtszaken. Het bedrijf zou worden verplaatst naar Amelte, maar dit ketste af, omdat het de provincie vond dat het bedrijf dan te dicht bij natuurgebied Nationaal Park de Drentsche Aa kwam te zitten.In totaal eist Rudolphus drie miljoen van de gemeente voor de bedrijfsverplaatsing en schadevergoeding. "Nu de rechter heeft bepaald dat de gemeente dit voorschot van één miljoen moet betalen, hoop ik dat er gemeenteraadsleden zijn die zeggen: 'We moeten deze zaak met de familie Rudolphus nu fatsoenlijk gaan afhandelen'", aldus advocaat Kors van Bladeren van het tuincentrum.Van Bladeren hoopt ook dat de uitspraak een eerste stap is richting nieuw overleg tussen de familie Rudolphus en de gemeente over de uiteindelijke verplaatsing van het tuincentrum. De gemeente moet het voorschot van één miljoen binnen acht dagen betalen.