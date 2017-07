Proloog Olympia's Tour in Eelde-Paterswolde

WIELRENNEN - Olympia's Tour start een proloog in de gemeente Tynaarlo. De 4,5 kilometer lange openingstijdrit start en finisht in het centrum van Eelde-Paterswolde en voert richting de luchthaven Groningen Airport Eelde.

Wethouder Henk Berends is verheugd over de komst van de internationale beloftenkoers naar zijn gemeente: “We zijn er trots op dat Olympia’s Tour onze gemeente aandoet. Het is een mooi en aansprekend evenement, dat landelijk in de belangstelling staat. Dat het om jonge amateur-wielrenners gaat, was voor ons een extra argument om onze medewerking te verlenen. Gelukkig hebben we met de organisatie kunnen afspreken dat de wedstrijd in de avonduren plaatsvindt. Zo blijft de verkeersoverlast beperkt en kunnen zoveel mogelijk mensen van het evenement genieten.”Koersdirecteur Thijs Rondhuis heeft met deze openingsrit het routeschema rond. "We verheugen ons erop om onze ronde te laten vertrekken in deze actieve gemeente in de mooie provincie Drenthe. Logistiek is het voor de deelnemers en de organisatie perfect dat we hierdoor drie dagen in dezelfde provincie aanwezig zijn."