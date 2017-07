Bewoner brandend huis valt fotograaf aan

De fotograaf belandde op de grond (foto: Van Oost Media) De brand was vlot geblust (foto: Van Oost Media)

ANE - Een fotograaf die vanavond foto's aan het maken was bij een woningbrand in Ane, vlak over de grens bij Coevorden, is aangevallen door de bewoner van het huis.

De fotograaf kwam af op de brand aan het dak van de rietgedekte woning aan de Steeghe. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar daarna ging het mis. Ondanks dat hij op de openbare weg aan het werk was, werd de bewoner boos op de fotograaf en gaf hem een harde duw. De fotograaf viel op de grond en liep een hoofdwond op.



De agressieve bewoner is aangehouden. De fotograaf is in een ambulance behandeld.