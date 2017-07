Nabestaanden Smakman willen gestolen Turv-vaten terug

EXLOO - Drie grote vaten van Turv Distillery in Exloo zijn gestolen. Helmy Smakman, weduwe van de bij de brand omgekomen Matthieu Smakman, plaatste op Facebook een oproep omdat ze de vaten heel graag terug wil.

Smakman kwam eind maart om bij de brand in zijn destilleerderij . De doodsoorzaak is nooit achterhaald.Na het blussen van de brand bleken er nog drie vaten intact te zijn. Helmy Smakman had aan vrienden gevraagd ze veilig te stellen, maar toen die even weg waren, werden de vaten alsnog gestolen.De vaten zijn 'van onschatbare emotionele waarde' voor de weduwe Smakman en andere nabestaanden. Ze roept iedereen die iets gezien heeft op om zich te melden.