Miedema: Laat anderen maar zeiken, ik voel me goed

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen reageerde gisteren op kritiek van Daphne Koster, haar oud-ploeggenoot bij het Nederlands vrouwenelftal. De spits en topschutter van Oranje heeft tijdens het EK in eigen land nog niet gescoord.

Koster is dit toernooi analyticus namens de NOS. De oud-international opperde na de 2-1 zege op België van afgelopen maandag, dat het wellicht tijd werd voor een nieuwe spits in het Nederlands vrouwenelftal. Miedema heeft in 54 interlands voor Oranje 41 keer gescoord."Dan heeft Koster zeker niet zoveel voetbalverstand", reageert de 21-jarige Miedema in het NRC . "Van haar zou je dat wel verwachten. Als je er een andere speelster neerzet, krijgen Lieke (Martens, red.) en Sjaan (Shanice van de Sanden, red.) minder ruimte. Dan verlies je het effect dat we nu hebben op de tegenstander."De aanvalster, die komend seizoen voor Arsenal speelt, baalt dat ze nog geen doelpunt gemaakt heeft. "Tegenstanders zetten me helemaal vast met drie of vier man. De Noren, de Denen, de Belgen. Superfrustrerend. Ik kan geen kant op, zat al na de eerste helft met de Belgen bont en blauw in de kleedkamer."Miedema blijft positief en trekt zich weinig aan van kritiek. "Ik heb gewoon een ondankbare job in deze wedstrijden. Vooral als ik zie dat anderen wel vrijheid hebben. Kritiek, ach. Ik denk dat mijn cijfers genoeg zeggen en ondanks dat ik niet scoor, voetbal ik prima. Ik maak me er geen zorgen over. Laat anderen maar zeiken, ik voel me goed."Miedema komt vanavond om 18.00 uur mogelijk opnieuw in actie voor Oranje in de kwartfinale van het EK tegen Zweden.