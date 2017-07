Belgen trekken met paard en wagen door Drenthe

BARGER-COMPASCUUM - Ze zijn een opvallende verschijning in Drenthe. Toon Maandonks en Carina Martens trekken met paard en wagen door heel Nederland en doen dit weekend Barger-Compascuum aan.

Een maand geleden zijn ze vertrokken vanuit Ravels bij Turnhout met hun tot rijtuig omgebouwde camper en twee Fjorden.Volgens Maandonks zijn ze al vaker zo op vakantie geweest, maar nooit zo lang. "Ik ben met pensioen, als een soort test trekken we nu een paar maanden door Nederland om uiteindelijk een keer naar het zuiden van Europa te gaan.""Nederland is prachtig", vertelt Martens. "En met paard en wagen zie je zoveel meer. En iedereen is zo aardig." Ze slapen bij een boer, aan het einde van de dag vragen ze toestemming waar ze uit gekomen zijn en hebben nog nooit nee gehoord.Zo ook bij boer Jos Steenhuis in Barger-Compascuum: "We zaten aan de thee toen opeens een Belgische mevrouw kwam vragen of ze op ons erf mochten overnachten. Zo iets had ik nog nooit gezien. Dus ik heb een rondje rond de wagen gelopen en ze mochten van mij blijven."Het Belgische stel, ze waren vandaag precies veertig jaar getrouwd, slapen in een tot woonwagen omgebouwde opbouw van een pick-up. En ze houden het nog wel even vol. "Pas wanneer de klok verzet gaat worden willen we weer naar huis. Dan wordt het 's avonds te vroeg donker."