Marit Kamps (16) uit Assen derde op Europees Jeugd Olympisch Festival

JUDO - Marit Kamps (16) uit Assen heeft brons gewonnen op het Europees Jeugd Olympisch Festival in het Hongaarse Gyór.

Kamps, actief voor Judoschool Veendam, werd derde in de gewichtsklasse +70 kilogram. In de voorrondes won Kamps haar wedstrijden met ippon. In de halve finale verloor ze van de latere kampioen, de Georgische Sophio Somkhisvili. De wedstrijd om het brons wist ze opnieuw met ippon te winnen van Helena Vukovic uit Kroatië.Ze staat momenteel negende op de wereldranglijst bij meisjes onder achttien jaar. Eerder dit jaar won ze brons op het EK judo in Kaunas in Polen en werd ze Nederlands kampioen onder de achttien jaar.Van 9 tot en met 13 augustus doet ze mee aan de WK Judo onder de achttien jaar in Chili.