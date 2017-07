In beeld: Truckstar Festival Assen

ASSEN - Stuntende vrachtwagens, racende caravans en een oorverdovende herrie op het TT Circuit in Assen.

Het Truckstar Festival, het grootste transportevenement van Europa, vindt dit weekend voor de 37e keer plaats. In totaal zijn er 2.200 vrachtwagens op het circuit. Vorig jaar trok het evenement ruim 50.000 bezoekers.Fotograaf Kim Stellingwerf was vandaag op het TT Circuit in Assen en maakte deze fotoreportage van het Truckstar Festival: