Zwarte Zaterdag: ook druk bij ANWB in Assen

ANWB Alarmcentrale Assen (foto: RTV Drenthe/Frank Janssen)

ASSEN - Het is vandaag zwarte zaterdag, miljoenen vakantiegangers gingen vanochtend de weg op en door heel Europa ontstonden files. Rond 12 uur zo'n 1200 kilometer waarvan de helft in Frankrijk.

Geschreven door Frank Janssen

Ook bij de ANWB Alarmcentrale in Assen is het drukker dan normaal volgens teammanager Ans Greveling: "Al die Nederlanders die op vakantie gaan, moeten eerst ons land uit en daar gaat het nog wel eens mis. Dat mensen van de zenuwen verkeerde brandstof tanken of hun sleutel kwijtraken."



Extra personeel

Bij de centrale in Assen helpen ze mensen met pech binnen Nederland, om de drukte van deze zaterdag aan te kunnen zitten zeventig mensen klaar om de telefoon op te nemen. Greveling: "In de zomer moeten we altijd extra personeel aannemen, zo'n honderd mensen zijn dan extra aan het werk."



Volgens Greveling is het is niet alleen de vakantiedrukte die extra werk veroorzaakt: "Er zijn evenementen door het hele land, hier dichtbij Truckstar Festival Assen, maar ook het Zomer Carnaval in Rotterdam zorgt voor drukte en dus veel pechgevallen."



Nog drie te gaan

Het was dit jaar trouwens iets minder druk dan vorig jaar op de wegen in Europa. Vandaag was de eerste zwarte zaterdag, er volgen er nog drie.