Springruiter Lennard de Boer prolongeert Drentse titel

PAARDENSPORT - Lennard de Boer prolongeerde vanmiddag de Drentse titel bij het ZZ-springen. De ruiter uit De Wijk bleef bij het Hippisch Centrum Exloo als enige in beide omlopen foutloos.

De Boer had de druk op zijn schouders toen hij als laatste deelnemer in de baan verscheen met Fyenda P. Als hij opnieuw foutloos zou rijden was de titel binnen. Met één fout zou een barrage volgen. "Deze merrie is heel safe. Ze maakt zelden een fout, maar het moest wel even gebeuren. Je kunt ook een pechfout krijgen", blikte De Boer terug.Dat gebeurde niet en daarmee prolongeerde De Boer de Drentse titel in de ZZ, die hij vorig jaar met de inmiddels uit de sport verdwenen merrie Bonea Field behaalde.De Boer werd in Exloo met zijn andere paard Falanita ook nog derde. Marcelle Hokse van de rijvereniging Staphorst pakte met Fairy Tail de tweede plaats.