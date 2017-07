Kuna Festival: een beetje muziek, eten, theater en vooral genieten

LHEEBROEK - Eigenlijk hebben ze tijdens het Taribush Kuna Festival in de bossen bij Lhee niet te klagen over het weer. Een beetje regen misschien, maar daarnaast vooral veel zon. En dat is dit weekend ook het geval tijdens de negende editie.

Het Kuna Festival is een evenement met muziek, theater, eten en genieten. De sfeer is misschien wel een beetje uit de hippietijd. Overal staan stoelen, banken en tafeltjes om te genieten van de natuur en de optredens. Niemand die zich stoort aan je als je je voeten even op een van die tafeltjes legt en ondertussen iets eet.Die relaxte sfeer is precies wat de organisatie van het festival wil bereiken. Op een groot veld en in de naastgelegen bossen zijn allerlei stands ingericht, vaak met podia. Tenten, decormateriaal, bijna alles wordt zelf gemaakt. De organisatie hoopt op zo'n 10.000 bezoekers. Maar dat is het dan ook wel.Groei is mooi, maar dat vraagt volgens organisatie Harrie Kerssies ook een andere manier van organiseren. Bovendien zou het dan wel eens ten koste kunnen gaan van de sfeer die bij het evenement hoort. "Bovendien zitten we hier in een natuurgebied. Dat moet de toestroom van bezoekers ook aan kunnen."Morgen is de laatste dag van het festival.