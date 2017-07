FC Groningen wint van FC Emmen ondanks drie goals Cas Peters

VOETBAL - FC Emmen leed vanmiddag aan de Langeleegte in Veendam een nipte nederlaag tegen FC Groningen. De eredivisieclub won voor bijna 2500 toeschouwers met 4-3.

Cas Peters was de grote man aan Emmen-zijde. De spits scoorde drie keer. Zijn derde treffer, de 3-3, leek de laatste goal van de middag te worden, maar in de slotminuut zorgde Tom van Weert voor de 4-3 eindstand."Dat is wel balen natuurlijk, al is het natuurlijk maar voorbereiding. Ik ben wel blij met mijn drie treffers", aldus Peters.FC Groningen leek een gemakkelijke middag te krijgen, want binnen twintig minute keek de ploeg van trainer Dick Lukkien al tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst scoorde Ruben Jenssen van afstand en Lars Veldwijk verdubbelde de score. Beide spelers kregen alle ruimte om te schieten.Net als vorige week tegen Vitesse herstelde Emmen zich prima. Met veel loopacties zonder bal om de sterke Mario Bilate heen zorgde de Drentse club voor gevaar. Twee keer mondde een Emmen-aanval uit in een strafschop, die beide onberispelijk werden binnen geschoten door Cas Peters.Het spel van de slotfase van de eerste helft kon Emmen na rust niet vasthouden. Groningen drong aan en drukt de rood-witten ver terug op eigen helft. Uit een vrije bal had Yoël van Nieff al de 3-2 gescoord en het wachten was op de genadeklap. Met name invaller Mimoun Mahi kreeg dotten van kansen op de vierde Groningen-treffer, maar faalde.In het tweede gedeelte van de tweede helft kroop Emmen meer en meer uit haar schulp en na een fraaie steekpass van Glenn Bijl scoorde Cas Peters zijn derde treffer.Toch kon Emmen de gelijke stand niet vasthouden. In de slotminuut rondde Van Weert een actie van Mahi af.Donderdag speelt FC Emmen de volgende oefenwedstrijd. Dan is in Emmen eredivisieclub Heracles Almelo de tegenstander. De wedstrijd begint om 19.00 uur.