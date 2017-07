Hennepkwekerij met 850 planten opgerold in Borger

De kwekerij werd meteen geruimd (foto: Van Oost Media) Onderdelen van de kwekerij, zoals ventilatoren (foto: Van Oost Media) De bewoner is gearresteerd (foto: Van Oost Media)

BORGER - In Borger heeft de politie aan het eind van de middag een hennepkwekerij ontmanteld. In de woning aan de Kubbing stonden 850 planten.

De planten waren verdeeld over meerdere kweekruimtes in slaapkamers, op zolder en in de badkamer. De bewoner is aangehouden. Volgens omstanders woonde de man nog maar vier maanden in het huis.



Hoe de kwekerij is ontdekt, is nog niet bekend. De stroom voor de grote wietkwekerij werd illegaal afgetapt. De politie spreekt van een brandgevaarlijke situatie.